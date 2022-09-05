大自然的世界十分殘酷，有些草食動物為了求生存，在成為獵物後仍會積極反抗。近日印度流傳一段影片，一隻幼象遭14隻母獅圍攻，但牠沒有因為寡不敵眾而放棄掙扎，反而奮力反擊，在一陣激戰之後，牠終於成功趕跑母獅群，讓目睹全程的拍攝者忍不住歡呼。

Lone tusker takes on 14 lionesses & wins…

Who should be than king of forest ?

Via Clement Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 27, 2022

印度林業局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特分享一段影片，只見畫面中一隻幼象被14隻母獅包圍攻擊，其中2隻還緊咬著牠的屁股，整個身體都掛在牠的身上，不過幼象並沒有害怕退縮，反而勇敢地轉著圈圈，試圖靠離心力甩開母獅，但效果似乎不太好，其他母獅伺機而動，讓幼象一度陷入危機，場面十分驚險。

鏡頭一轉，已經有一隻母獅爬到牠的身上，另一隻則持續咬著牠的屁股不放，而幼象仍沒有放棄掙扎，轉身揮動象鼻，成功趕跑了一部分母獅，讓拍攝者都忍不住為牠叫好，直呼「快點反擊！你可以做到！」

不久後，暫時處於弱勢的幼象決定改變策略，往後方的河中跑去，並利用不斷旋轉、甩動象鼻的方式，把大部分的母獅都趕走，只留下幾隻鍥而不捨的對手，就連背上的母獅都主動跳了下來，幼象見情況有轉機，立刻跑回岸上，但沒過多久又遭母獅群圍攻。

無奈之下，幼象再度跑回河中，這時只剩下一隻母獅緊隨其後，幼象似乎有些不耐煩了，抓準時機就轉過身朝母獅的方向直衝，把牠嚇得屁滾尿流，迅速逃回同伴身邊，最終幼象勝利的畫面讓拍攝者欣喜不已，南達也開心地在推特說道「誰才是真正的森林之王！」