大陸河南近日發生一起離譜事件，一名衣衫不整的中年男子手持皮帶，不斷鞭打躺在地上的女子，而更讓眾人錯愕的是，該名男子竟然是當地一間眼科醫院的院長，雙方疑似因為債務糾紛，在大街上爆發衝突。目前警方已介入調查，而女子送醫後並無大礙。

綜合陸媒報導，整起事件發生於上月31日，平頂山市寶豐縣一名中年男子與女子在大街上發生爭執，男子不斷出手推對方，甚至還將女子推倒在地，引來眾人圍觀。根據網路上瘋傳的影片顯示，當時男子的褲子已經褪到腳踝邊，身上只穿著一條內褲和披著一件白色襯衫，手裡還拿著一條皮帶不斷抽打癱倒在地的女子，讓對方不斷出聲求饒。

畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，更有目擊者指出男子是當地眼科醫院的孫姓院長，疑似是女子前來討債，並擋住他的去路，才會讓他情緒失控出手攻擊。警方獲報後隨即將孫男逮捕，至於女子送醫後並無大礙，整起案件仍在調查當中。

眼看事情鬧得沸沸揚揚，該間眼科醫院出面證實確有此事，但強調整起事件屬於私人糾紛，且並非發生在院內，因此院方暫未介入。影片曝光後網友們也紛紛留言吐槽「欠錢還這麼囂張啊」、「就不能先穿上褲子嗎…你這是從廁所跑出來打人？」、「這場面太不堪入目了」。