如果中了彩券頭獎，你會選擇說出來還是隱瞞呢？外國一名人妻在2014年買彩券，中了48萬美金（約新台幣1471萬），為了不讓生活出現變化，她選擇隱瞞所有人，包含現在的老公，獨自默默存錢、投資；然而8年後，卻因為一封簡訊，讓這個驚天大祕密曝光了。

外國一名人妻在《Reddit》發文，她透露自己在2014年8月購買的彩券中獎了，獲得48萬美金獎金，對於這筆意外之財，她有些驚慌失措，為了不讓生活發生翻天覆地的變化，她選擇隱瞞，包含家人、朋友以及當時的男友，也就是現在的老公，因為她知道對方常把錢花在不必要的東西上。

這名人妻另外開了銀行戶頭，並請財務顧問幫忙，教她投資企業和房地產，戶頭裡的錢因此不斷成長；就這樣祕密地過了8年，近日這名人妻在廚房準備晚餐時，手機突然響了，走不開的她請老公幫忙查看，未料竟看見一封簡訊，上面寫著她最近投資的一間能源公司又漲了，戶頭裡的錢已經達到100萬美金（約新台幣3065萬），老公愣了好一會兒，並詢問「我們有100萬？」，人妻見瞞不住了，只好將一切如實說出來。

因為被蒙在鼓裡這麼久，老公仍在氣頭上，2人沉默了好幾個小時，他才終於開口說話，稱自己對妻子為了彼此的未來投資感到很驕傲，但他仍需冷靜一段時間，畢竟一下子知道隱藏8年的祕密，對他來說是個不小的衝擊，但老公也認同妻子的顧慮，「如果我知道中獎了，一定會把錢花在沒必要的事情上」，並且不希望這件事影響到2人的婚姻。