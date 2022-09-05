Is this bonobo really cuddling a mongoose? Christian Ziegler’s photo for the LuiKotale Bonobo Project @MPI_animalbehav is honored in Wildlife Photographer of the Year 2022. Congratulations! 👏https://t.co/XbwxbOqLjt via @bbc_news pic.twitter.com/q0YTBBoz9p — Max Planck Society (@maxplanckpress) September 1, 2022

知名野生動物攝影家齊格勒（Christian Ziegler）在剛果民主共和國的雨林裡拍下一張特別的照片，只見一隻公猩猩小心翼翼的將幼獴抱在懷中，仰頭望天，看似充滿父愛光輝。不過這一幕看在專家眼裡並不溫馨，並指出這隻黑猩猩很可能是將母獴殺死後，把幼獴留在身邊當作獵物炫耀。

綜合外媒報導，齊格勒在剛果的薩隆加國家公園（Salonga National Park）拍下一隻年輕的倭黑猩猩（bonobo），小心翼翼抱著幼獴的照片，近日該張照片入圍英國自然歷史博物館所舉辦的「年度野生攝影家」大賽。齊格勒受訪時透露，當時在淹水的雨林中，看見這一幕溫馨畫面十分驚訝，便跟上前觀察，只見黑猩猩抱著幼獴爬上樹梢吃水果，還不時輕撫著對方，約莫過了一個多小時才將幼獴放走，並沒有傷害牠。齊格勒猜測，這隻幼獴可能因為母獴死掉而落單。

不過研究倭黑猩猩逾20年的專家芭芭拉（Barbara Fruth）則認為，事情真相並非如畫面中呈現的那麼溫馨，「倭黑猩猩可能一直打算吃掉幼獴」，因為當倭黑猩猩捕獲獵物時，並不會立即殺死獵物，尤其是牠們已經吃飽了，就會把剩下的獵物當作寵物對待，之後才會將其吃下肚，「這可能就是照片中正在發生的事」。

芭芭拉指出，雖說倭黑猩猩相當溫和，但野生倭黑猩猩不太可能將其他物種視為寵物長期照顧，不排除倭黑猩猩剛把母獴殺死，將幼獴留在身邊，而牠之所以故意將幼獴抱在胸前，是想向同類炫耀手上的獵物，藉此提高自己的地位。