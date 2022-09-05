世界上真的存在和自己外貌極其相似的「分身」嗎？美國一名男子日前外出度假，未料在泳池中竟發現「另一個自己」，雙方不管體型、長相、鬍子，以及黑框眼鏡和帽子都非常相似，他們的朋友見狀都笑翻了，而男子和他的「分身」也對此感到驚奇不已。

根據《每日郵報》報導，來自俄亥俄州的男子肖恩（Sean Douglas McArdle），日前到拉斯維加斯度假，他在飯店的泳池玩水時，突然發覺自己變成眾人的焦點，「每個人都指著我笑，讓我覺得很尷尬」，但當他回頭去看自己的朋友時，發現他們也在對著別人做同樣的事情。

肖恩順著朋友的目光看去，竟發現有「另一個他」也在泳池裡面，對方不管是長相、體型、臉上的鬍渣，以及黑框眼鏡和帽子，都和自己有極高的相似度，讓肖恩瞬間嚇一大跳，腦袋裡立刻冒出「天啊！這傢伙真像我在鏡子裡看到的人」的想法。

事後肖恩將2人的合照分享到論壇《Reddit》上，開玩笑地說「直到現在我才被說服，我們一定生活在模擬世界裡」，而他受訪時也稱，過去雖然有遇過長得像自己的人，「但這傢伙真的長得好像我，太不真實了！」

網友們看到照片後，也都覺得十分神奇，紛紛留言，「眼鏡對我來說是最不可思議的部分」、「太詭異了！你們不會連聲音都很像吧？」、「看到自己的分身時，不是應該和他戰鬥、拚個你死我活嗎？」、「你們要去驗個DNA看看結果」、「拜託告訴我你們是雙胞胎」、「假如被遊戲管理員發現，你們之中有一個人就要消失了」。