近日一段影片在網路瘋傳，只見在一座高爾夫球場中，有一隻躺倒在地的長頸鹿，和一大群正在啃食牠身體的鬣狗，原本在現場打高爾夫球的球手們，只能默默站在一旁，等待牠們享用完大餐離開。事實上，這個高爾夫球場位於南非的國家公園內，開放野生動物自由進出，因此又被稱作「最狂野的高爾夫球場」。

獅群在高爾夫球場獵殺長頸鹿，並和鬣狗一起享用大餐。(影片來源/YouTube/SANParks)

根據《LADbible》報導，斯庫庫札高爾夫俱樂部（Skukuza Golf Club）近日上演「野生」場面，4隻獅子在球場中獵殺一隻長頸鹿，並自在地享受著早餐，隨後有20隻鬣狗來到現場，把獅群趕走以後，接續吃著剩下的長頸鹿屍體，而原本在現場打高爾夫的球手們，只能退到一邊慢慢等待牠們用餐完畢。

事實上，斯庫庫札高爾夫俱樂部建於1972年，位置坐落在克魯格國家公園（Kruger National Park）內，由於四周沒有圍欄、對野生動物開放，時常會有獅子、河馬等動物闖入，甚至在裡面上演殘忍的獵殺場面，所以又被稱作「最狂野的高爾夫球場」，也因為進入球場打球可能有受傷的風險，所以球手們需要填妥賠償表以後才可以開始打球。

針對近日流傳的影片，斯庫庫札高爾夫俱樂部負責人羅索（Jean Rossouw）表示，球場方會聯繫國家公園的護林員前來處理，等他們抵達現場時，長頸鹿的屍體早已被鬣狗和禿鷹吃得差不多了。他也透露自己的工作是在清晨時巡邏球場，確認前一晚「留宿的客人」都已經離開，以保證球手和工作人員的安全。