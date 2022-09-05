許多人對於烏龜的印象多半是長壽且龜殼堅硬，沒想過烏龜也會脫殼。近日網路上瘋傳一段影片，只見烏龜愜意的趴在平台上，而牠身上的殼卻宛如「海苔」一樣翹起，被飼主一片片撕除，療癒畫面讓不少網友驚呼「第一次知道烏龜會脫殼，長知識了！」

根據網路上瘋傳的影片顯示，當時烏龜正在平台上曬太陽，但牠身上的殼卻宛如「海苔」一樣翹起，滑稽模樣格外引人注意，接著飼主一邊拍攝，一邊將其撕起，短短30秒就撕除了13片。

影片曝光後已吸引逾230萬網友觀看，不少人全被烏龜脫殼的畫面給驚呆了，紛紛留言回應「原來烏龜是這樣長大的」、「第一次知道烏龜會脫殼，好神奇」、「更換鎧甲的概念」、「我第一次養烏龜時，還以為牠生病了，後來才知道烏龜會脫殼」。

不過影片也釣出不少內行人留言表示，烏龜脫殼是正常現象，當烏龜逐漸長大，原先的龜殼不夠容納烏龜大小時，就會褪去舊龜殼，而舊的甲殼脫落時會一塊一塊自動掉落，飼主不要用手摳除，否則容易造成龜殼損傷，「不需要幫忙，它會自然脫落，這樣拔會痛慘牠」，另外也有人猜測，「應該是飼主為了拍影片，脫殼後再拼上去的」。