鯨豚等大型海洋動物很難在近海看到，許多人甚至不惜花錢參加賞鯨團，期盼能親眼目睹壯麗奇觀，但由於機率並非百分之百，很可能會失望而回。不過美國一名男子在海上玩立槳時，竟然有幸與世界上最大哺乳類動物「藍鯨」相遇，還近距離伴游1小時，震撼畫面曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，美國SUP立槳愛好者比爾（Bill Clements），當地時間8月24日，在加州德納角（Dana Point）海岸玩立槳，沒想到在划槳過程中，竟然發現一隻藍鯨出現在他身邊，且距離只有70～80英尺（約21～24公尺），讓他又驚又喜。

比爾身上的GoPro相機正好捕捉到這次的奇遇，只見比爾不斷興奮的大喊大叫，藍鯨甚至在他身旁稍稍浮出水面後，又換氣潛入海面下，超巨身影讓人看了嘖嘖稱奇。比爾事後指出，目測藍鯨體重達150噸，他就這樣在藍鯨身旁伴游1個多小時，超特別的經驗讓他至今仍覺得不可思議，並坦言當下興奮的情緒遠遠大於恐懼，「能和如此神奇的生物共游，讓我深感敬畏」。

影片曝光後網友們也驚呼連連，紛紛留言回應「我的天啊！太令人難以置信了」、「哇！真的只有『哇』可以形容這趟奇妙的體驗」、「這是我的夢想啊！太振奮人心了」、「真替你感到高興，多麼不可思議的相遇」、「牠看起來就像是刻意停在你身邊跟你打招呼」。