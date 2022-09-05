古代封建社會，帝王最忌諱部屬功高震主，明朝猛將藍玉就是其一，他跟著朱元璋出生入死，又是開國功臣，顯赫戰功更讓蒙古人聞風喪膽，不過因為驕傲自大，強佔豔冠群芳的前朝妃子，最終給了朱元璋除掉他的大好機會。

根據《搜狐網》報導，藍玉於1388年晉升為涼國公，官拜大將軍，帶兵打仗很有一套。然而朱元璋疑心病相當重，寧願「錯殺一千，也絕不放過一人」，導致晚年有不少開國功臣被他殺害，但藍玉不但不引以為戒，還自以為勞苦功高，且目中無人，就連皇帝的尊嚴也不放在眼裡。

在捕魚兒海戰役中，藍玉等人率兵北上，征伐元朝蒙古族的殘存勢力，還繳獲大量金銀財寶、糧食和戰馬，甚至俘虜了元順帝的妃子。照理說，俘虜了如此重要的人物，應該上報朝廷，但是藍玉眼看對方長得傾國傾城，竟然色心大起，強佔了對方。《明史》就曾記載「又人言其私元主妃，妃慚自經死」，最終元朝妃子不堪受辱，羞愧自盡。

這件事情很快就傳到朱元璋耳裡，朱元璋認為藍玉隱匿不報，根本沒把他這位皇帝放在眼裡，加上藍玉平時囂張跋扈，早就對其起了殺心，但是迫於藍玉在軍中的勢力，遲遲沒有動手。之後，朱元璋又收到有人彈劾藍玉意圖謀反，雖然這純粹是誣告，但朱元璋隨即把握這難得的大好機會，將藍玉屈打成招，最後以謀反罪將藍玉「剝皮示眾」抄家滅族，此案牽連1.5萬人被殺，也是歷史上著名的「藍玉案」。