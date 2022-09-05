印度近日發生一起離奇事件，一名75歲老翁因為受結石問題折磨，竟在一氣之下舉起斧頭「自宮」，一刀砍下自己的生殖器，倒在血泊當中，家人見狀嚇得立刻將他送醫，目前老翁已無生命危險，但下體傷勢過於嚴重，仍在治療當中。

根據《News Day Express》報導，這起事件發生在中央邦達莫縣（Damoh）一處村莊，75歲老翁巴格萬（Bhagwan Das Lodhi）近來深受結石困擾，連續3天上廁所不但會感受到劇痛，甚至還會出血，忍無可忍的巴格萬在一氣之下，竟拿起斧頭砍下自己的生殖器，家人們聽到他的慘叫聲，立刻趕到現場查看，發現巴格萬倒在血泊中，急忙將他送醫治療。

起初巴格萬被送到社區醫院，但病情一度變得危急，於是深夜又轉移到達莫縣醫院治療。醫師穆克什（Mukesh Sahni）表示，巴格萬目前生命情況穩定，但下體的傷勢過於嚴重，外科醫生仍在持續治療中，之後會再評估是否需要接受手術。此外，雖然巴格萬的兒子告訴警方，父親是因為排尿困難才會「揮刀自宮」，但警方仍在調查當中。

前陣子非洲西部國家迦納，一名47歲男子坐在家中椅子上打盹，夢見自己正在宰羊，為家人準備晚餐，不過正當他要分肉給家人的時候，現實中的他卻無意識地拿著刀切開自己的睪丸，讓男子瞬間被痛醒，下體不斷流血；所幸在緊急送醫後，男子沒有生命危險，只是還需籌錢進行手術，才能真正康復。