大陸貴州省黔南上月18日發生一起辣椒罐爆炸事件，一名女子在廚房打開密封的辣椒罐時，瓶身突然爆炸，導致牆面、灶台全被噴濺了紅色辣椒醬，整間廚房猶如命案現場。無獨有偶，江蘇省南京一所學校的女生宿舍，4日也發生類似事件，辣椒醬噴濺畫面就像是血跡四濺的案發現場，讓女學生們相當崩潰。

綜合陸媒報導，一名來自貴州的女學生從老家帶來了一罐辣椒醬返校，沒想到卻因為發酵過度，4日深夜辣椒罐突然爆炸，紅色辣椒醬噴濺到天花板、牆面，乍看之下猶如血跡四濺的恐怖命案現場，讓女學生們嚇得不輕，「當時大家都在睡覺，直接就被炸醒了，一開始都很懵，看到宿舍到處都是辣椒就覺得很崩潰，但是又很搞笑」。

影片曝光後瞬間登上微博熱搜。不少網友見狀紛紛留言直呼，「椒房之寵啊」、「整個學期都有味道了吧」、「隔著螢幕都覺得味道很重，已經在打噴嚏了」、「求學生的心理陰影面積」；也有人打趣笑說「沒點進來我就知道她來自貴州」。

據悉，這兩起辣椒罐爆炸事件可能與天氣高溫和保存不當有關，尤其是當罐子沒有滅菌，辣椒持續發酵產生氣體，導致罐子無法承受壓力而爆炸。