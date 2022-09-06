動物與人類的排泄方式不同，通常都是就地解決。大陸民眾近日至上海野生動物園遊玩，發現數隻黑熊待在園方搭建的雙層棲架上睡覺，其中一隻睡在上舖的黑熊突然有尿意，原地大解放，尿液直接淋到下舖的夥伴身上，畫面逗笑一票網友。

大陸遊客日前到上海野生動物園遊玩，觀看園區內的黑熊時，發現數隻黑熊待在雙層棲架上睡覺，豈料上層一隻黑熊竟直接在原地排尿，尿液從架子縫隙淋到下層的夥伴身上，被淋到尿的黑熊渾然不知，似乎以為是下雨，依舊呼呼大睡。

而這一隻黑熊尿了將近2分鐘，畫面全被遊客錄下，分享至網路後引發討論，不少網友笑翻表示，「大尿臨頭了，還在睡覺」、「今天黑熊做的夢是鹹的...上舖的黑熊也太狠了吧」、「局部降雨警報」、「睡下舖的熊：今天做夢夢到泡溫泉，真實感很強烈啊」。

黑熊的小便習性與貓狗等動物不同，牠們不會刻意抬腿或至熟悉的地方解放，通常是在原地並以平時站姿排遺，不過熊若進入冬眠狀態要如何排泄？動物學家哈洛（Hank Harlow）曾指出，熊能透過循環體內的尿素來保存體力，排尿時會排出大量的氮，熊在冬眠期間會將氮循環至血液中，進入內臟後到達肝臟，作為氨基酸合成所需的氮氣，得以產生骨骼和肌肉。