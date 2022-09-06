曹操是東漢末年三國鼎立的重要人物之一，除了堪稱一代梟雄以外，他還以「人妻控」的稱號聞名於後世，據歷史記載曹操可考的妻妾共有15位，其中就有3位曾是他人妻子，連關羽心儀的女神都被他搶走，但其實在當時的亂世之下，娶再婚婦女只是必然的結果。

根據《梨視頻》報導，曹操年輕時就曾有「黑歷史」，他和軍閥袁紹跑去偷看別人結婚，被發現後還挾持新娘逃走。等到曹操把持朝政後，先娶了大將軍何進的兒媳尹氏，並接收對方的繼子何晏。

南征淯水時，敵將張繡不戰而降，本來是件好事，曹操卻看中了他的寡嬸，也就是張繡叔父張濟的遺孀，導致張繡臨陣倒戈，曹操的長子曹昂和大將軍典韋陣亡，大好局面瞬間被逆轉，曹操正妻丁夫人還因喪子憤而離婚，簡直就是「賠了夫人又折兵」。

在下邳圍攻呂布時，關羽屢次向曹操求娶敵將秦宜祿的前妻杜氏，起初曹操很爽快就答應了，但隨著關羽提起這件事的次數增多，曹操也逐漸起疑，等到下邳城陷，曹操終於見到杜氏的真面目，一看驚為天人，於是自納杜氏為妾，引起關羽不滿。

不過曹操被扣上「人妻控」的帽子其實有些委屈，因為他並未強行介入別人家庭，娶的「人妻」不是喪偶就是離婚，且再婚在當時是件正常不過的事情，儘管已經有「貞節婦女」的概念，但漢朝王公貴族並未放在眼裡，漢文帝曾下令后宮部分美人得以改嫁，漢景帝的王皇后更是二婚婦女，其女平陽公主更是一生三嫁。

本來社會風氣就開放，加上戰爭頻繁的影響，漢末女性不但結婚早，守寡也很早，命運多舛，在如此亂世之下，魏蜀吳三國領袖其實都娶了寡婦，不過只是時代背景下的必然結果。