天空若聚集大量鳥類，任誰看了都會覺得奇怪。大陸南京長江上空近日被黑影籠罩，仔細看竟是一隻隻老鷹，數量多達上百隻，時而俯衝直下，時而發出叫聲，似乎在呼叫同伴，讓不少人嚇歪表示「該不會是災難前兆？」。

根據《極目新聞》報導，南京近日出現上百隻老鷹，盤旋於長江上空，牠們的動作相當靈活，有時俯衝直下並滑翔在水邊，有時還會發出叫聲吸引附近的同伴，畫面非常壯觀，不少網友表示，「該不會是地震前兆吧」、「好多隻，看得我密集恐懼症發作」。

南京自然攝影師武家敏受訪提到，這種老鷹的學名為「黑耳鳶」，屬於體型略大的猛禽，體長約60公分，羽毛為深褐色，尾部有些分叉，他拍攝黑耳鳶長達20多年，今年8月曾發生老鷹中暑墜江的事件，當時老鷹全飛到他處避暑，近日天氣轉涼，老鷹才會返回南京。

武家敏進一步說明，近幾年長江保護工作成效不錯，而且長江禁捕魚後，江內的魚類數量增多，從食物鏈的角度來看，魚變多就會吸引老鷹前來獵食，老鷹的數量自然也會跟著增加，才會形成這種壯觀畫面。此外，在2014年、2020年和2021年，也曾出現大量老鷹盤旋在南京各流域附近的畫面，因此並非異象。