加拿大一名飼主某天帶飼養的哈士奇外出散步，沒想到解開牽繩後，牠猶如脫韁的野馬，很快就消失在森林中，無論飼主用了多少方法，始終找不到狗狗的下落，直到經由網友指點妙招，回到狗狗走失的地點烤肉，果然成功找回失蹤愛犬，讓飼主哭笑不得。

加拿大溫哥華女子沃爾（Kacey Wall）飼養了一隻名叫彼拉（Beira）的哈士奇，事發當天她和友人帶著彼拉前往森林公園散步，並將彼拉身上的牽繩解開，讓牠放風一下，沒想到走著走著，彼拉猶如脫韁的野馬，很快消失在森林中，無論沃爾怎麼呼喚，彼拉完全沒有回應，一行人頓時慌了手腳，但礙於天色漸暗，最終只好先下山回家再做打算。

隔天一早，沃爾和丈夫又回到森林找尋走失的彼拉，但依舊毫無所獲，走投無路的沃爾便在網路發布尋狗啟事，希望網友幫忙留意，「如果有看到牠的蹤影，請不要試著追或是呼喚牠的名字，只要向我們回報牠的蹤跡就好」。

9天過後，心灰意冷的沃爾在網友的建議下，決定死馬當活馬醫，在彼拉走失的地點生火烤肉，還拿出彼拉最愛吃的培根，原本她並不抱太大期望，沒想到這招竟然奏效，不久之後森林竟傳來一陣騷動，接著一隻熟悉的身影跳了出來，狂奔到沃爾身邊。

面對突如其來的轉折，沃爾震驚不已，因為她從沒想過可以靠這招成功找回愛犬，儘管彼拉失蹤的這段時間消瘦不少，但整體上並無大礙，休養一陣子後又恢復調皮搗蛋的本性。