英國一名15歲少年因為好奇生殖器的長度，竟把一整條USB線塞入尿道，最後卻無法自行取出，還引發血尿，只好緊急送醫。由於USB線在體內打結太嚴重，沒辦法直接移除，只好進行緊急手術，所幸少年在術後恢復良好，已經完全將體內的USB線取出。

Boy, 15, gets USB cable stuck in his penis as doctors are forced to operate https://t.co/uhLXvZBxxL — Meta Jaun News (@MetaJaunNews) September 5, 2022

根據《鏡報》報導，英國一名15歲少年出現血尿症狀，因此由媽媽帶他到醫院檢查，不過等到媽媽離開診療間，他才願意說出實話，表示自己為了進行一場「性實驗」，測驗自己的陰莖長度，所以從尿道口塞入了一整條USB線；院方也在醫學期刊上描述，病患是一名健康的青少年，沒有精神障礙病史。

而USB線的兩端接口在尿道口突出，打結的中間線段則留在尿道內，由於糾纏的程度過於嚴重，無法單純使用金屬器具移除，只好進行緊急手術，切開陰莖與陰囊連接的肌肉，將打結處剪掉後，再將剩餘線段由尿道口取出；所幸術後少年狀況恢復良好，沒有出現後遺症，但仍必須接受長期監測。

醫療團隊透露，將異物插入體內的案例並不罕見，過去也有患者插入縫針、大頭針，甚至是開心果的殼，這樣做可能導致排尿疼痛、血尿、勃起疼痛及排尿困難，嚴重程度取決於插入方式、異物的大小和形狀，且有機率引發延遲併發症，需要進行大規模的重建手術。