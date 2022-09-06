夏商周時期出土非常多青銅器，器物上都會鑄刻文字，稱作金文或鐘鼎文，而這些文字究竟有什麼意義。近日大陸博物館解說員提到，青銅器對於古文學與考古學來說，都有非常重要的意義，能夠成為解讀歷史的關鍵，還曾出土一件鑄刻古代最早判決書的青銅器。

根據微博《中國文博》指出，1955年江西餘幹縣黃金埠，出土了一件青銅甗（音同演），是古代一種烹飪食器或禮器，甗口內壁鑄刻6字銘文「應監作寶尊彝」，專家普遍認為，這件甗從紋飾形制、銘文字體來看，應該是西周初期的器物。

而製器者自稱「應監」，許多專家推測，「應」可能是地名或姓氏名，也可能是中央派往應國的監國者，此器物也說明，西周初年，周人的政治力量已擴及贛北贛中等地區，為贛江流域的文化面貌提供重要線索，而古人在青銅禮器上加鑄銘文，主要用來記錄鑄造的原由、紀念或祭祀的人物。

甘肅省博物館也曾提到，商周青銅器的銘文內容最為豐富，多反映戰事、祭祀、娛樂及賞賜等，在現代也有驗證歷史的作用，最早一篇法律判決書就出自於「匜」（音同宜）上的銘文，此為古代盛水或酒的器皿，銘文共157字，內容是一位名叫「牧牛」的人與上司「供」打官司，法官「伯揚父」認為牧牛犯上，最終判牧牛需被鞭打500下及罰錢，此銘文也驗證《尚書·舜典》記載的「鞭作官刑，金作贖刑」。

另外在1969年5月，山西石樓縣義牒村農民耕地時，發現一批商代青銅器，其中一件兵器「青銅戈」鑄刻的銘文，出現「ㄇ」內有一個人的文字，表示此為關犯人或俘虜的地方，僅靠幾個字就透露出歷史訊息，可見青銅器上的銘文相當珍貴，每當青銅器出現在拍賣市場上，有銘文的青銅器價值都比沒鑄刻的高。