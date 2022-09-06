許多人為了拍美照，不惜冒著生命危險，代價很可能就是賠上性命。印度泰倫加納邦一名17歲少年為了拍攝文青影片，竟然選擇在火車經過時站在鐵軌旁，結果當場被火車高速撞飛，差點小命不保。

綜合外媒報導，事件發生在本月4日，17歲少年拉吉（Ch Akshay Raj）前往卡齊佩（Kazipet）火車站附近拍攝短影片，當時他雙手插口袋，低頭假裝文藝青年的模樣，沿著鐵軌散步，沒想到此時後方一列火車突然高速行駛而來，將拉吉當場撞飛。

目擊意外事故的友人嚇得趕緊上前查看，赫然發現拉吉腿部當場脫臼，耳朵也流出鮮血，後來在鐵路警察的幫忙下被緊急送醫急救，所幸拉吉雖然腿部和臉部骨折，但奇蹟保住性命。

事發影片曝光後不斷在網路上瘋傳，不少人全被這一幕給嚇壞了，紛紛留言痛批「真的是不要命了」、「自己不知道離火車這麼近嗎？拍片也要帶腦袋啊」。當地警方則呼籲民眾不要在鐵軌附近逗留，以免發生憾事。