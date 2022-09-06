泰國曼谷一名50歲男子因為多日沒有外出，引起鄰居懷疑，於是報警求助，待警方到場後，發現男子早已陳屍在浴室，更可怕的是，還有數隻巨蜥圍繞在旁邊搶食、撕咬他的遺體，駭人的景象讓警方也都嚇壞了。

綜合泰媒報導，這起事件發生在曼谷孔提區（Khlong Toei），一名50歲的摩托車載客司機布恩朗（Boonruang Khokkasem）因為好幾天都沒有出門，鄰居覺得奇怪而報警，警方和基金會救援志工在本月3日抵達現場，並於12點30分左右破門進入，不料發現他倒臥在屋後的浴室內，全身赤裸、臉部朝下，位置正好在馬桶旁邊。

由於布恩朗的屍體已經開始腫脹，警方推測他的死亡時間至少有2天以上，且更令人怵目驚心的是，布恩朗的屍體旁圍繞著數隻長約1公尺的澤巨蜥，其中2隻正在相互爭搶、啃食屍體，不斷咬著他的耳朵、腿部和其他部位，畫面十分驚人，警方見狀立刻將牠們全部趕走。

隨後救援人員將布恩朗的遺體送往朱拉隆功醫院，預計由醫師進行屍檢；調查人員則透露，因為布恩朗原本就患有先天性高血壓，且病況較為嚴重，平時經常反覆發作，推測他是在浴室突然失去知覺猝死；等到驗屍完成後，就會把布恩朗的遺體交給家人，替他以傳統儀式收屍、舉辦喪禮。