在真愛面前年齡絕不是問題！印尼一名25歲的單親媽媽在工作中認識一名46歲男子，起初2人還以「乾爹、乾女兒」的身分相處，未料過程中女子對乾爹產生情愫，於是鼓起勇氣表白、求婚，且2人已經在日前完成婚禮，正式結為夫妻。

根據《星洲網》報導，印尼25歲女子諾阿米拉是一名單親媽媽，在2020年和前夫離婚後，獨自撫養一名3歲的兒子，去年她到油棕果園工作時，認識了比自己大21歲的男子再尼南利，由於對方的年齡跟她的父母差不多，所以一直以來諾阿米拉都以「阿爸」稱呼他，2人也以乾爹、乾女兒的方式互動，但久而久之的相處，讓她逐漸對再尼南利產生感情，並鼓起勇氣向對方表白、求婚，最終雙方在今年8月完成婚禮。

事實上，再尼南利也是一名單親爸爸，育有6名孩子，他坦言起初只是把諾阿米拉當成小孩看，「我以為自己會孤老終身，但緣分來了，所以我接受命運的安排，我的孩子們全都說好、沒問題，我喜歡我的妻子，因為她有勇氣坦白，還接受了我。」

諾阿米拉則表示，她的父母聽到她要和再尼南利結婚都嚇一大跳，但沒有人阻止她重組家庭，甚至還衷心地獻上祝福，她幸福地說年齡對她而言只是數字，更重要的是丈夫給予足夠的家庭責任，「目前我們仍在嘗試尋找共同點，感謝丈夫一直都很包容，我們彼此都曾經歷婚姻失敗，因此都在嘗試從教訓中學習成為更好的人。」