古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，為的就是保證皇帝子嗣的延續，不過皇帝日理萬機，能力有限，不可能雨露均霑，難免會有妃子耐不住寂寞而紅杏出牆，對此，妃子多半會有3種下場，除了常見的處死之外，還有一種讓人捉模不透。

根據《搜狐網》報導，古代男尊女卑，男人可以妻妾成群，但卻要求女子三從四德，要是有半點違抗，絕對不會手下留情。尋常百姓尚且如此，要是貴為九五之尊的皇帝被戴綠帽，又會怎麼處理呢？首先是直接處決，俗話說家醜不可外揚，更何況是皇帝，面對妃子出軌，皇帝礙於面子會直接下一道密旨，例如賜白綾、賞毒酒，處理方式簡單粗暴，一方面可以保住自己的名譽，另一方面也可鞏固權威。

其次是將出軌妃子公之於眾，皇帝連自己的面子也不要了，為的就是讓妃子承受世人唾棄辱罵，畢竟古人相當看重女子的貞潔，面對天下人指責，論痛苦程度，精神壓力絕對遠遠大於肉體，而妃子最終有可能選擇自盡。

然而最奇葩的是，皇帝明知道妃子出軌，卻也不去干涉，睜一隻眼閉一隻眼，當作什麼事情都沒有發生一樣，默默選擇原諒，但越是這樣，妃子往往會越覺得羞愧，沒有顏面存活在世間。