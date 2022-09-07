波蘭考古學家最近在一處17世紀的墓園中，發現一具「女吸血鬼」的遺骸，她的脖子上架著一把鐮刀，左腳腳趾還被上鎖，都顯示出當時人們為了不讓她「死而復生」所做的努力。

Her skeletal remains had been pinned to the ground with a sickle across her throat. (Latest news at https://t.co/EGO0zsqUhM) https://t.co/T6suMHK8SR — News Pug (@news_pug) September 2, 2022

根據《每日郵報》報導，波蘭托倫哥白尼大學（Nicholas Copernicus University）的教授寶林斯基（Dariusz Poliński），日前在皮恩村（Pien）一處17世紀的墓園出土了一具「女吸血鬼」的遺骸，她的頭上戴有一頂絲綢帽，表示在生前的社會地位很高，且她還有一顆特別突出的牙齒。

但奇怪的是，該具遺骸的脖子上方還橫放著一把鐮刀，「這把鐮刀不是平放的，而是架在脖子上的，這樣如果死者試圖起身，頭很可能就會被砍下或受傷。」除此之外，死者的左腳腳趾也被上鎖，代表當時的人們極力阻止她「死而復生」，也證明這名女子在死時被認為是「吸血鬼」的可能性。

寶林斯基指出，這種埋葬方式很不尋常，一般防止死者重生的方法，包括砍掉腿部、頭部，或將死者的臉朝下壓在土裡，放火焚燒或用石頭砸死他們。而關於亡靈復活的傳說可追溯到11世紀的東歐，當時的人們擔心死者會像吸血鬼一樣爬回地上、恐嚇生者，在發現「女吸血鬼」遺骸的地區，也有不少被金屬棒或木樁釘穿骨頭的遺骸。

不過考古人員也解釋，鐮刀除了可以保證讓死者留在墳墓內，不會傷害生者以外，也有保護死者避免邪惡力量入侵的作用，根據東歐民間傳說，鐮刀可以保護分娩中的婦女、兒童和死者免受邪靈的侵害，並且經常在黑魔法或巫術儀式中使用。