大自然裡經常出現神奇有趣的畫面。日本一處果園近日在採收時，意外發現一顆「怪物橘子」，它張著血盆大口、露出銳利尖牙，就像是在等待獵物上門一樣，模樣十分嚇人，照片曝光後立刻引發網友熱議，不少人認為它和漫威角色「猛毒」非常相似。

根據日媒報導，愛媛縣一間名為「のま果樹園」的果園最近正在採收成熟的水果，偶然間發現一顆長相奇特、恐怖的橘子，於是將其拍下、分享到推特上，只見畫面中一顆橘子隱身在茂密的樹叢中，張著血盆大口、露出銳利尖牙，像是正在等待獵物上門，以方便快速將它吞下。這個大自然的傑作讓園方開玩笑地說道「有顆非常可怕的橘子呢！」

園方也向網友們介紹，這顆橘子其實是愛媛縣的原創品種「甘平」，外皮較薄、裡面的果肉卻很緊實，是口感十分美味的橘子；但最近幾天下了很多雨，樹也從地面吸收許多水分，導致橘子內部快速膨脹，外皮因為無法承受而撕裂，才會形成如此「獵奇」的畫面。

照片曝光後，立刻吸引大量網友前來朝聖，「看起來好像《超級瑪利歐兄弟》裡的食人花」、「看起來像是裂嘴女才能種出的植物」、「這真的不是電玩遊戲裡的怪物嗎？」；有人稱這顆橘子張著血盆大口的模樣，就像是日本恐怖漫畫家伊藤潤二的經典角色「淵小姐」，另外也有人覺得像是漫威的角色「猛毒」，笑說「稍微修改一下就變成猛毒了」、「猛毒出現了！」