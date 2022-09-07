沙漠裡竟出現恐龍腳印！日本岡山理科大學帶領團隊到蒙古的戈壁沙漠進行研究，曾發現106公分的恐龍腳印，可追溯至7000萬年前，近日又找到1000多個白堊紀末期的恐龍足跡化石，此次發現有助考古學家了解恐龍的步行方式與姿勢。

岡山理科大學分享至戈壁沙漠研究的過程。(影片來源/YouTube/岡山理科大學)

綜合日媒報導，岡山理科大學恐龍學博物館館長石垣忍先前帶領團隊到蒙古進行研究，今年6月在戈壁沙漠東南部和中央展開調查，發現23條連續足跡，部分足跡更長達30公尺，時間可追溯至7000至9000萬年前的白堊紀末期，認為腳印主人可能是身長6至25公尺的草食性「泰坦巨龍屬」（Titanosauria）。

館長石垣表示，「這些線索有助於我們了解，白堊紀末期大型蜥腳類動物的姿勢、運動、行為和位置，以泰坦巨龍的骨骼推測，牠們腿部似乎呈現膝内翻，也就是俗稱的O型腿，但從部分腳印來看，牠們並非全是O型腿」，而且這是蒙古首次發現帶有爪印的恐龍腳印，另外，前足足跡容易被後足踩踏，因此難以留下，但此次發現多個前足和後足的足跡，相當罕見。

國家地理雜誌介紹，阿根廷巴塔哥尼亞地區曾出土最巨大恐龍「梅氏巴塔哥泰坦巨龍」 （Patagotitan mayorum），牠是有史以來最大的陸生動物，分類上屬於泰坦巨龍屬（Titanosaur），化石保存相當完整，有助於專家了解牠的身體構造，牠的體重跟12頭大象加起來一樣，可能已達陸生動物的體型上限。