國外一名網友近日外出時，驚見自家門廊出現一條蛇，仔細一看才發現，蛇早已喪命，而且身體被打了一個結，死狀非常詭異，因此po文向網友求解，不少人也表示，過去從未看過這種情形，若非人為所致，該蛇可能是患有蛇類絕症「包涵體病」。

根據《新聞周刊》報導，網友@InspktrGdgt近日外出時，發現自家門廊的地板上，出現了一條黑背白腹的蛇，但當時牠已喪命，身體還打成一個結，讓他感到非常困惑，將照片分享至Reddit詢問原因，不少網友表示「看起來像宗教及神話中常見符號『銜尾蛇』」、「會不會是蛇死後，有人故意將牠打成一個結」。

還有人分享蛇做出詭異舉動的案例，「蛇屬於冷血動物，環境溫度若太高會使牠們精神錯亂，過去就曾出現，蛇因太熱而出現咬自己的行為，但是否能打成結就不得而知」、「澳洲曾有一名屋主發現，愛貓與世界第二毒蛇東部擬眼鏡蛇激戰，沒想到蛇最終喪命，甚至還被打成結纏在貓的脖子上，也許這條蛇生前跟獵物搏鬥，意外打結死亡」。

另一種說法則是，該蛇患有「包涵體病」（IBD），根據《行政院農業委員會家畜衛生試驗所》指出，IBD好發於蛇、蚺科及蟒科，沒有特殊臨床症狀，任何蚺科蛇類出現急性神經症狀或慢性漸進性的衰弱，導致呆滯、肌肉無力及活動力下降，就可能是感染IBD，尤其蟒科。

在患病末期，感染的蚺、蛇會出現厭食、脫水及嚴重的神經症狀，例如無法保持正常的軀體姿勢，而蟒科最常出現急性的神經症狀，包括失去正向反射及平衡，而且蟒科感染的病程通常都比蚺科快，目前並沒有醫治方法，感染蛇類通常都會死亡，該病也可能造成蛇類身體打結，但打結並不會很緊，不過若沒受幫助，牠們幾乎很難自行解開。