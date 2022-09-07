為母則強！印度一對母子日前遭到老虎攻擊，才1歲大的男童遭老虎狠咬，利牙深深插入頭部，眼見兒子就要小命不保，媽媽不顧自己的生命安全，徒手和老虎搏鬥、扒開牠的嘴巴，最終雖然順利救回兒子，但她的肺部也被老虎刺穿，身上還留下多處傷口。

Hero Indian mother fights off a tiger with her bare hands to save son https://t.co/e8bumNGkVZ — Daily Mail Online (@MailOnline) September 6, 2022

根據《每日郵報》報導，25歲女子艾查娜（Archana Choudhary）育有一名1歲兒子，母子倆居住在烏馬里亞縣（Umaria）的羅哈尼亞村（Rohaniya），鄰近班達夫加爾老虎保護園區（Bandhavgarh Tiger Reserve）。日前艾查娜帶著兒子在住家附近行走時，叢林中突然衝出一隻老虎，叼走了她的兒子，利牙還深深插進頭部，眼見兒子就要小命不保，艾查娜立刻衝上前和老虎搏鬥，赤手空拳扒開老虎的嘴巴。

鄰居聽到艾查娜的呼救聲後，急忙趕到現場幫忙，合力用棍棒順利趕走老虎，並將身受重傷的母子2人送往醫院急救。醫生透露，孩子的傷勢並不嚴重，在接受治療後沒有生命危險，但艾查娜的狀況就比較危急，她的肺部遭老虎的尖牙刺穿，脖子骨折，腹部、背部和全身多處還有抓痕和咬痕，所幸在救治過後暫無大礙。

對此環境學家指出，快速的城市化破壞自然棲息地，野生動物被迫進入人類活動區域覓食、尋找新的棲息地，導致「人獸衝突」事件頻發。印度喀什米爾地區自6月開始，在短短一個月內就有5名孩童遭野豹攻擊喪命，相關單位除了派人前往抓捕外，也提醒當地居民外出時要更加小心謹慎。