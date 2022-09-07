蘇軾是北宋著名的文學家、政治家和藝術家，還以熱愛美食而聞名，此外隨著不太順遂的仕途，蘇軾也到過許多地方旅遊，並留下一篇篇的「景點打卡作品」。近日被掩埋一個世紀、曾在蘇軾作品中出現過的「半月泉」終於重見天日，考古學家透露，除了大文豪蘇軾以外，還有不少知名的歷史人物曾來過這裡旅遊。

綜合陸媒報導，宋元祐六年（1091年），蘇軾曾和好友一起到半月泉旅遊，並寫下「請得一日假，來遊半月泉。何人施大手，擘破水中天。」的詩作，日前在浙江省文物考古研究所的挖掘下，蘇軾打卡的景點「半月泉」終於重見天日，該處位於湖州市德清縣乾元鎮東北郊慈相寺遺址內，之前當地文史專家曾發現過關於半月泉的遺物，但具體位置、範圍等都不清楚，如今才終於揭開它的神秘面紗。

半月泉遺跡外側為長方形水池，通過水池賞泉、取水，水池外有一座長方形的院子，基址、牆角、柱礎、路面、排水系統都還在。此外，遺跡邊有3塊排列整齊的石碑，分別是明代政治家王直寫的《慈相寺記》、康熙年間德清縣令侯元棐寫的《半月泉銘》，以及一塊草書碑文，目前專家仍在釋讀中。

考古學家指出，歷史上除了有大文豪蘇軾到半月泉旅遊外，還有南宋詞人韓元吉、劉一止，和南宋哲學家呂祖謙等文人寄居在這裡，而蘇軾的到訪更為半月泉打開知名度，再加上這裡距離南宋都城較近，因此很多在京城做官的文人就會到此雅聚。

現場出土的許多遺物也能證明這點，其中包含明清製壺名家時大彬的紫砂壺底，還有茶具、碗盞、棋子、硯台等與文人生活相關的物件，「說明當時來半月泉的都不是一般人」，並推測這裡過去應該是一處附屬於寺廟、具有江南特色的園林建築。