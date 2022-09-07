通常主人跟毛孩的關係，不是拔爸媽麻，就是哥哥姐姐，這次來預約的卻是叔叔跟嬸嬸，但從預約的過程，我就深深感受到，主人夫妻對這隻紅貴賓，就是抱持著為人父母的心情，「忘了跟你說，我們家阿弟是很帥的紅貴賓呦！」，叔叔嬸嬸不但為牠開了一個名為「永遠的寶貝」的群組跟我通話，字裡行間還時不時以阿弟為榮，思念的心情溢於言表。

原來阿弟的拔爸媽麻在牠還不到一歲時，就移民到美國去了，連同跟阿弟一起長大的人類哥哥也一併過去，阿弟每次走在路上，看到小男孩，總會多看一眼，似乎在尋找記憶中那個兒時的玩伴，讓小叔叔小嬸嬸看了非常不捨，知道兄弟倆感情好，直到阿弟過世好久，都沒敢告訴遠在美國的小哥哥。

阿弟從小就被小叔叔小嬸嬸寵著溺著，和牛、鹹酥雞、東山鴨頭，這些本不該給狗狗吃的人類食物，為了滿足心愛阿弟想吃的慾望，全部用水洗過再洗過；沙發也任牠抓壞依然覺得牠好可愛，儘管爸拔媽麻沒有在身邊，牠依然享受了17年的疼愛，要不是因為黑色素瘤，小叔叔有把握把阿弟養到20歲。

溝通時阿弟說：「你們就是阿弟最愛的『拔爸』跟『馬麻』，你們不要也不行，阿弟就是已經這樣認定。」叔叔嬸嬸因為不忍阿弟治療要切除掉三分之一的嘴巴，最後選擇安寧療法，「我們想知道，牠會不會怪我們不給牠治病？」無奈的選擇，在阿弟走後，依然啃噬著小叔叔小嬸嬸的心。

於是溝通時，我跟阿弟解釋小叔叔小嬸嬸是捨不得讓牠愛吃美食的嘴巴三分之一被切掉，所以才沒讓牠動手術，可愛的小霸王馬上回應：「當然不可以切掉啊，阿弟是小帥哥，那麼帥，沒有嘴巴怎麼見人」、「把我嘴巴切掉，我才會怪你們哦！」阿弟這樣的想法，相信應該可以讓小叔叔小嬸嬸的愧疚少一點吧。

這次的溝通還有一個目的，希望阿弟能夠理解在美國的哥哥不能回來送牠最後一程，請牠不要生氣，「哥哥是忘記阿弟了嗎？」阿弟不解地問，「不是，是沒人敢告訴哥哥這個噩耗」我幫忙補充。

「為什麼不說，不說，他回來看不到阿弟應該會更難過吧」、「阿弟一直都很想他呀，雖然我可能只是他的一部分回憶，但我不會忘記他。」

阿弟希望哥哥如果有從美國回來，一定要來看看牠，不是為了牠自己，而是這樣的圓滿，才可以安慰到愛牠的叔叔跟嬸嬸一顆懸著的心。「其實，我從天上往下望，早就看到美國的哥哥了呀」，牠開心地說。