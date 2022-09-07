大陸研究團隊先前在福建漳州聖杯嶼水下，發現一艘滿載瓷器的元代海船，距今已有700多年的歷史，近日展開考古挖掘，先前曾作過多次調查，確認海船裝載的主要是龍泉窯外銷的瓷器，去年曾進行水下探尋，考古隊已採集到近700件瓷器，器物都相當精美。

根據《新浪新聞》報導，福建漳州聖杯嶼海域底下深31公尺處，有一艘700多年前的元朝古船，船上載滿貨物及瓷器，由於水下考古工作相當困難，除了要做好文物保護，海浪狀況好壞也很重要，團隊還需具豐富潛水經驗，考古人員要肩負40公斤重的氧氣瓶，因此研究團隊花了好幾年時間調查，近日才決定展開挖掘行動。

考古團隊介紹，他們分別在2014、2016、2021年做過3次調查，已確定海船裝載的主要是「龍泉窯外銷瓷」，為元代晚期海上貿易的典型商品，去年進行調查時，為了保護文物不被海流泥沙侵蝕，因此先用沙袋進行保護，考古發掘領隊梁國慶表示，海船遺址還是被海洋生物附著，而且沙袋上也長滿海洋生物等附著物。

今年水下考古還未進行挖掘，但去年調查時，已採集到近700件瓷器，其中一件鐫刻雙魚形象的洗手器「雙魚洗」，大小約成年人的手掌大，內底模印兩條魚，做工精緻受考古團隊喜愛，另一件雙魚洗略為不同，底部的雙魚花紋釉被刮除，只留下瓷器的紅磚胎體，專家認為，這是700年前聖杯嶼海船遺址的時代印記。

復旦大學文物與博物館學系教授沈岳明解釋，元代是陶瓷外銷高峰時期，當時燒製瓷器著重於產量，瓷器底下露出紅磚胎體，主要是為了能夠疊起來燒製，這樣產量才會多，若沒有刮除釉，釉熔化到冷卻過程中，就會使瓷器黏在一起，此設計是為了大量銷售需求，也具有時代的特徵，從南宋末到元代，凡是從事海上貿易地方，都會發現大量古代中國瓷器，其中最主要的器物就是龍泉窯瓷器。

山東大學海洋考古研究中心主任姜波堤到，海上航行講究成本與利潤，裝船貨時，船上的每個空間都不會浪費，在《萍洲可談》文獻記載，船上每個角落都裝載滿滿貨物，晚上船員就睡在貨物上，而且他們還會將小件器物裝進大器物中，就是為了挪出更多空間，較重的貨物則放在最底層船艙內，能增加船舶航行的穩定性。