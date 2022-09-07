巴西戈亞斯州一名19歲女子在同一天，與2名男子發生關係，之後生下一對雙胞胎男嬰，為了確認孩子父親的身分，女子在產後8個月，帶孩子到醫院進行DNA檢測，發現2名孩子的父親竟不同人，罕見情形讓醫師看了也驚呆，而且目前全球僅20件類似案例。

綜合外媒報導，這名女子來自戈亞斯州米內魯斯（Mineiros），由於她曾在一天內與2名男性發生關係，因此在孩子8個月大時，便帶他們到醫院做DNA檢測，該名女子提到，「當時只有一個兒子，與受試的父親結果呈陽性，才記起我曾在同一天與另名男性發生關係，趕緊打電話給對方，測驗結果竟是匹配的」。

女子表示，「我對於這個結果很驚訝，我不知道會發生這種情況，而且嬰兒長得非常相似」，她還找上鑽研生育醫學法蘭可醫師（Tulio Jorge Franco）解惑，指此為極罕見的「複孕現象」，又被稱為「異父複孕受精」（heteropaternal superfecundation），複孕現象不同於異卵雙生，是母體2顆卵子與不同男人成功受精，並在不同的胎盤生長。

法蘭可醫師表示，目前世界上僅20起類似案例，而女子在懷孕期間都非常順利，沒有任何併發症，嬰兒出生時也很健康，目前他們已1歲4個月大，由於該狀況非常罕見，因此他在本周分享這起案例，「機率是百萬分之一，我從來沒有想過會遇到這種事情」，而該名女子最終在兩名男子中，選擇對她較好，也願意負起責任的一位，目前孩子們報戶口都登記這名男子為父親。