英國一名辣媽近日在TikTok分享自己的絕技，只見她肩膀一縮，整個人就對折一半，擠出一道特殊「深溝」，影片曝光後，累積82.4萬觀看次數，不少人都感到相當驚訝，而辣媽也解釋，自己其實是患有「鎖骨顱骨成骨不全症」。

英國辣媽丹妮爾（Danielle）在TikTok笑著說，她去參加聚會時，當有人問她帶了什麼東西來，她就會表演「身體對折」的絕活，她像是沒有骨頭一樣，肩膀往內縮起來，兩側手臂竟能完全貼合，人彷彿被對折一樣，這招也讓她成為派對焦點。

丹妮爾進一步解釋，自己患有「鎖骨顱骨成骨不全症」（Cleidocranial dysplasia），這種疾病會導致患者骨頭發育不完全，骨頭比正常人還要脆弱，她並未因此病而感到自卑，也希望藉由拍影片的方式，讓更多人了解鎖骨顱骨成骨不全症。

根據《台中榮總》介紹，鎖骨顱骨成骨不全症患者通常短頭、眼距寬、鼻樑低，而且前額及後枕骨突出，囪門閉合及骨縫合骨化延遲，乳牙剝落較慢，永久齒發育差，患者鎖骨部分發育不全，兩肩關節內收活動極大，嚴重者兩側肩膀可在胸前靠攏，且有肱骨頭半脫位情形，手指長不對稱，末端指短而尖細，不過他們的智力並沒有問題。