為了爆紅不要命！大陸一名男網紅為了吸引觀眾，竟挑戰生吃2隻蜜蜂，只見他一放進嘴裡就立刻慘叫，沒過多久就變成「香腸嘴」，連臉部也腫了起來，導致五官變形、說話漏風，吃飯都只能喝粥。影片引發網友批評，目前該名男網紅的帳號已經被官方封鎖。

綜合陸媒報導，貴州安順一名男網紅日前在抖音上傳一段影片，只見開頭他就說「最近按讚不夠，霸王漢來湊」，稱自己要生吃2隻「霸王漢」，「大不了叫我老媽在家煮好稀飯，直接開吃」，隨後就用筷子夾起2隻蜜蜂放入口中，過沒多久就立刻蹲下身發出慘叫。

當男子再次面對鏡頭時，他的嘴巴已經被蜜蜂螫傷，嘴唇腫得像香腸一樣，但他仍故作鎮定地說「這霸王漢果然名不虛傳，嘴巴都是燙的」，喝了幾口稀飯就前往醫院檢查。到了醫院門口他又說，「我的安全你們不用擔心。我這個行為你們不要模仿，大意不得。」

據了解，這已經不是這名男網紅第一次做類似的事情，「吃飽飯找不到事情幹」成為他每部影片的開場白，過去他曾在沒做任何保護措施的情況下捅蜂窩，還生吃過一隻蜜蜂，這種玩命的行為讓他累計逾56萬名粉絲，不過卻也因此功虧一簣，目前他的抖音帳號已被官方封鎖。

網友們看到影片後，也紛紛批評這名男網紅的行為，「為了流量是真不要命了」、「每次直播都當成是最後一次」、「要錢不要命？」、「真的是吃飽了沒事幹」、「什麼時候才能禁止拍這種無腦影片」。