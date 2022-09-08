動物也是有感情的！大陸內蒙古錫林郭勒盟一間馬場日前售出母馬與小馬，買家開車將2隻馬載走，豈料公馬發現後，似乎意識到牠們一家要被拆散，緊追著車跑，主人看了非常難過，不少網友也表示「萬物皆有靈，別拆散牠們一家」。

綜合陸媒報導，錫林郭勒盟一間馬場先前售出母馬與小馬，買家近日開車來載馬離開，公馬發現後趕緊追了過去，跑了好長一段時間，甚至還用馬蹄蹬車試圖阻攔，馬主人邊三胖提到，「當時把母馬和小馬賣掉，公馬特別不捨，一直蹬車的護欄，蹬得嘎嘎響，後來追車追了很遠，看著挺心酸的」。

馬做出人性化行為案例並不少，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗一匹老馬在8月底過世，主人開堆高機為牠送葬，豈料他飼養的2匹小馬發現後，趕緊用身體擋在車前，似乎不捨老馬離開，馬主人提到，「這兩匹小馬是由老馬帶大的，所以捨不得牠走，一直攔著車，不願意離開，我看了心裡特別難過」。

主人提到老馬過世原因，表示這匹馬34歲，1個多月前，陪伴牠的另一匹馬去世，在此之前，老馬的身體都非常健康，豈料該馬離開後，牠的狀況越來越差，身體逐漸消瘦，似乎是心情非常難過，因此不太願意進食，最終也一起離開了。