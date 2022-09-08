巨齒鯊現蹤？美國羅德島州一家從事鯊魚研究和保護工作的非營利組織，近日在羅德島州的布洛克島以南，透過聲納探測器了解魚類狀況，偵測到一條長達50英尺（約15.2公尺）的大魚，以為找到300萬年前滅絕的巨齒鯊，之後才發現是誤會一場。

從事鯊魚研究和保護工作的組織「The Atlantic Shark Institute」近日在臉書提到，先前他們出海研究，在羅德島州（Rhode Island）的布洛克島以南海域使用聲納探測器，發現船附近出現巨魚，從聲納圖判斷，這條魚長達50英尺（約15.24公尺）、重達40噸，外型像一條鯊魚，研究人員認為，這可能是已滅絕的巨齒鯊（Otodus megalodon）。

但沒多久，巨齒鯊的身形開始改變，研究員頓時了解，圖像上的生物並非巨齒鯊，而是一大群大西洋鯖魚，在船附近徘徊約15分鐘，研究員笑著說「牠們剛好排成鯊魚的形狀，而且時間長達2分鐘，我們一開始認為，是300萬年前消失的巨齒鯊，因為牠可能一直保持最初的型態，在短短幾分鐘內，我們以為牠又回來了」。

根據《英國自然歷史博物館》指出，巨齒鯊是有史以來最大的捕食者之一，直到300萬年前才滅絕，研究員普遍認為，牠的體長約50到60英尺（約15.2到18.2公尺），由於牠的牙齒非常大，推估巨齒鯊可能以鯨魚、大魚或其他鯊魚為食。