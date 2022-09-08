儘管蛇類能在大部分的情況下，吞下比自己體型還大的獵物，因為牠們的下巴十分靈活，但偶爾還是會有意外發生。美國稀有蛇類環岩冠蛇被發現死在一處公園內，牠的嘴裡還含著吃到一半的巨型蜈蚣，讓人相當好奇牠的死因，科學家研究結果顯示，這條蛇其實是被蜈蚣噎死的。

America's rarest snake found choked to death on giant centipede in Floridahttps://t.co/OIc7qTY5g7 — FOX Weather (@foxweather) September 7, 2022

根據《新聞周刊》報導，佛羅里達州拉戈島（Key Largo）的約翰·彭尼坎普珊瑚礁州立公園（John Pennekamp Coral Reef State Park）發現了一個罕見景象，一名遊客在小徑中發現美國稀有蛇類環岩冠蛇（Tantilla olitica），只不過當時牠已經身亡，且死狀異常悽慘，從照片中可見，牠死前正在吞食一隻巨人蜈蚣（Scolopendra alternans），卻因不知名原因喪命，被永遠定格在進食瞬間。

科學家們透露，這是第一次看到環岩冠蛇吃節肢動物，因此感到非常驚訝，佛羅里達博物館（Florida Museum）的經理希伊（Coleman Sheehy）也說，「發現在吃獵物時死亡的標本是非常罕見的，再加上環岩冠蛇如此稀有，我們從來沒想過會發現這種狀況，大家都驚呆了。」

為了查明環岩冠蛇的死因，科學家們對其進行「屍檢」，發現蛇被蜈蚣的毒鉗弄傷，導致些微出血，但科學家們認定，經常吃蜈蚣的蛇會對其毒液免疫，因此還有其他原因導致環岩冠蛇的死亡，而電腦斷層掃描給出了解答，根據結果顯示，蛇的氣管被蜈蚣身體最寬處堵住，最終造成窒息死亡。