美國蒙大拿州一名25歲男子在疫情期間，因為無聊下載約炮軟體，為了消磨時間，沒想到意外開啟他的新人生，讓他從一名魯蛇變撩妹情聖，他甚至辭去工作，訂下在每州與一名女性約會的目標，並將過程分享至TikTok，吸引55萬粉絲追蹤。

根據《每日郵報》報導，25歲沃尼格（Matthew Wurnig）在疫情期間，無聊下載約炮軟體「Tinder」來玩，與女網友進行虛擬約會，直到疫情解封後，他決定與人實體約會，甚至辭去原本的工作，在2021年1月展開「50約會50州」（50 dates 50 states）的計畫，還搭飛機到夏威夷和阿拉斯加，花半個月的時間完成目標。

沃尼格每到一個州就會和當地一名正妹約會，除了吃飯、聊天外，還會和對方一起遊山玩水，包括到新墨西哥州坐熱氣球或看球賽等，他會將和正妹互動的紀錄分享至TikTok，如今擁有超過55萬名粉絲，由於約會系列的影片獲熱烈迴響，他完成目標後又開啟「第二季」，目前已成功與超過100位正妹約會。

不過沃尼格也坦言，在疫情爆發前，他與女性只約會過5次，就算現在約會經驗豐富，但撩妹並非每次都百分之百成功，而且對女生依舊不是很了解，不過他安排約會行程很有一套，過程中最重要的就是讓對方留下美好又難忘的回憶，「我從小認為，第一次約會就該由男性買單，如果對方願意AA制，我會覺得她很有禮貌，但我還是會堅持付全額」。