在影視作品中經常可以看到，古代男子身邊除了正妻以外，還會娶好幾名小妾，讓不少現代男性相當羨慕，但其實要擁有三妻四妾並不是件容易的事情，真正能夠納妾的，也只有極少數的上層社會族群，而且根據律法還有數量限制，和現代人想像的美好生活差很大。

根據陸媒報導，古代各個朝代對於娶妻納妾幾乎都有嚴格的規定，就算貴為王爺，在納妾的數量上也是有所限制，在社會風氣比較開放的唐朝，據《六典》記載，親王可以納妾12人，而明代王爺則只能納妾2人；至於普通老百姓，在沒有特殊情況下，是不被允許納妾的，《明律》中清楚規範，只有40歲以上、仍無男嗣者才可納妾1人。

簡而言之，絕大多數古人和現代人一樣，必須遵守一夫一妻的制度，甚至還有不少男性是連正妻都沒有的「光棍」，明朝浙江官員莊啟元曾記載，「金衢之民，無妻者半」，清朝更出現「十人之中，八無家室」的狀況，直到民國初期這種情況仍未緩解，大陸社會學家費孝通研究指出，當時約2成男子獨身度日，可以見得單身者的數量真的非常龐大。

而造成古代單身者之所以這麼多，罪魁禍首就是封建社會下「重男輕女」的思想，導致男女比例嚴重失衡，許多窮苦家庭無力撫養過多子女，所以很多女嬰才剛出生就被溺死，這種行為從先秦就開始出現，到明清時代更為嚴重，清末甚至發展出「嬰兒塔」，父母將女嬰扔到塔內，放任剛出生的孩子自生自滅。

另一個原因則是「經濟因素」，結婚聘禮是從古至今的傳統習俗，古人娶妻同樣很花錢，宋元時期都流行天價聘禮，直到明朝朱元璋才著重整治，「崇尚節儉，以厚風俗」，但古人對於錢財的重視程度，與現代相比有過之而無不及，許多女性情願到富貴人家當小妾，也不願意嫁給窮人家。