豆腐渣工程？非洲剛果首都金沙薩一市鎮建了座簡易橋梁，地方官員受邀到場剪綵，豈料當官員剪刀一下去，整座橋竟直接垮掉，導致橋上的人差點跌進河裡，影片曝光後，累積710萬觀看次數，不少人直呼太誇張。

Bridge collapses while being commissioned in DR Congo. pic.twitter.com/hIzwKWBx9g — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2022

根據《衛報》報導，金沙薩盧孔加地區一市鎮「Mont Ngafula」，為了幫助當地人在雨季時能順利過河，建了一座簡易的橋梁，因為舊的臨時橋經常在洪水期間被淹沒，近日邀請當地官員幫忙剪綵，現場聚集許多民眾觀看，場面非常熱鬧，當時許多名地方官員站在橋上，一名女官員持剪刀朝一條紅色綵帶剪下。

豈料剛剪綵完，橋梁也跟著倒塌，橋上所有人都被嚇傻，趕緊抓住橋一旁的護欄，其他人看到後趕緊上前，將負責剪綵的女官員拉上來，所幸這起事件並未造成任何人受傷，但橋的品質也遭外界質疑。影片在網路上流傳，不少網友表示「綵帶和橋連在一起嗎？綵帶斷了，橋也跟著斷」、「幸好馬上出狀況，日後若是小朋友踩上去，斷了不就更危險」。