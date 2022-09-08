為了錢連枕邊人都不放過！印度一名人妻近日因為腹痛到醫院就診，沒想到竟發自己一邊的腎消失不見，調查過後才知道，原來丈夫早在4年前就偷偷安排一切，趁她做腎結石手術時切除腎臟，移植給其他患者，並將賣腎賺來的錢和姊妹私吞。

綜合當地媒體報導，31歲女子蘭吉塔（Ranjita Kundu）在12年前和丈夫普拉桑（Prasant Kundu）結婚，且育有2子，然而自從婚後1年，蘭吉塔就因為嫁妝問題受到婆家身心靈上的虐待，普拉桑更是在4年前開始施壓、逼迫她賣腎。蘭吉塔最近因為腹痛到醫院就診，豈料檢查後竟發現一邊的腎消失不見，她才驚覺自己的腎早就被丈夫盜賣。

據了解，蘭吉塔在2018年被診斷出腎結石，並被普拉桑送往位於布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）的一間私人醫院動手術，卻在蘭吉塔不知情且被麻醉昏迷的情況下，偷偷切除她的腎臟，移植給當時住在同一間醫院的一名38歲患者，而賣腎賺來的錢全都被普拉桑和他的姊妹希瑪（Sima Nandi）私吞。

警方在接獲蘭吉塔的報案後，已經開始著手調查，並在8月底以盜腎罪嫌逮捕普拉桑。除此之外，蘭吉塔還出面指控，普拉桑在8個月前到安德拉邦（Andhra Pradesh）工作，並在上月27日返回家鄉，不過他竟拋棄結婚12年的妻子，帶著一名新歡回來，還在希瑪的見證之下與小三結婚。