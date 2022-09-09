西澳鯨魚觀察組織在澳洲弗林德斯灣進行觀察工作時，發現一對座頭鯨母子不斷靠近船身，行動相當詭異，仔細觀察才發現，牠們被5頭雄性座頭鯨追逐，試圖爭奪交配機會，讓座頭鯨媽媽非常困擾，不久竟游來一群海豚，英雄救美幫助牠們脫困。

母座頭鯨被5隻雄鯨狂追逼交配，為了保護孩子，牠不斷將身體靠近研究團隊的船。(影片來源/YouTube/Whale Watch Western Australia)

西澳鯨魚觀察組織（Whale Watch Western Australia）至西澳弗林德斯灣（Flinders Bay）進行觀察工作，發現一對座頭鯨（Humpback whale）母子一直靠近船身，但過去從未出現這種狀況，牠們好像在躲避什麼，研究員隨即認出，這對母子是他們先前遇到的母座頭鯨「靈魂」（Spirit）和牠的孩子「陽光」（Sunny）。

研究員進一步發現，鯨魚母子被5頭雄性座頭鯨追逐，對方試圖爭奪與母座頭鯨「靈魂」交配的機會，假若被這群雄鯨得逞，小鯨魚可能會被迫與媽媽分開，以牠的年紀來說，一旦分離就恐喪命，母座頭為了保護孩子，不斷靠近西澳鯨魚觀察組織的船，牠用身體擋住雄鯨，不讓牠們靠近自己的孩子，期間還發出怒吼。

追逐時間長達40分鐘，未料突然出現一群寬吻海豚（Bottlenose dolphin），似乎想保護座頭鯨母子，其中一隻海豚還張大嘴巴，對雄性座頭鯨露出牙齒威嚇，雄鯨慾火似乎被澆熄，才轉身離開，座頭鯨母子順利逃脫，這段影片拍攝於2018年，由於畫面非常珍貴，近日又被拿出來討論，讓人看到不同物種的鯨豚也會互相幫助，及母座頭鯨如何保護自己的孩子。