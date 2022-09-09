現代不少人出現「金魚腦」症狀，經常忘東忘西，但記憶力突然大幅下降，恐怕是腦部出了問題。大陸一名25歲患者近日出現記憶力嚴重衰退情形，經常記不住3分鐘前的事，趕緊到上海復旦大學附屬華山醫院檢查，才知道自己患有「煙霧病」。

綜合陸媒報導，一名25歲女子近日發現自己記憶力衰退，嚴重到記不住3分鐘前的事情，因此到上海復旦大學附屬華山醫院做檢查，神經外科主任醫生徐斌提到，女患者來求診時，不斷在筆記本寫下重要資料，但她離開診間時，依舊忘記帶走手機。

徐斌醫師解釋，女患者記憶力大幅下降，表示她腦部的血供非常差，也就是掌管記憶的顳葉內側海馬體缺血嚴重，經診斷後得知，患者罹患「煙霧病」（moyamoya disease），屬於一種慢性腦血管病，透過動脈血管攝影檢查時，發病部位的影像圖呈現「煙霧狀」，醫師提醒民眾，若出現嚴重記憶力衰退，或小孩學習成績突下降，建議做腦血管檢查。

根據《財團法人罕見疾病基金會》指出，煙霧病一種慢性惡化的腦血管閉塞疾病，由於顱內大血管堵塞，使小血管開始雜亂無章地生長，呈現一團宛如煙霧，因而得名，此症患者將近10%致病因素為遺傳導致，較多發病於15歲以下兒童或30至40歲間的成年人，女性患者的比率高於男性，臨床表現主要是短暫、重覆發生的突發性偏癱，發生時沒有前兆，而且來得快、復原也快，還有肢體麻木或不自主運動等症狀。