現代人透過科技了解月球，不過古時候科學不發達，對於月亮只能靠想像。大陸節目《古韻新聲》分享有關中秋的趣聞，提到唐朝人對月亮有許多想像，一本小說中就曾出現對月球的描述，沒想到形體、發光原理與現在實際了解的月球極為相似。

大陸國家圖書館常務副館長張志清在節目中提到，唐朝古籍《酉陽雜俎》記載一段有關月亮的描述，「君知月乃七寶合成乎？月勢如丸，其彰，日爍其凸處也。」指月亮由7種寶石合成，而且外型呈現球體，在地面上看到的月影，是太陽照到月球突起部位所留下的影子，意旨月亮既有凸起處，也有凹陷的地方，就像是月球隕石坑。

館長張志清表示，當時的人如何寫下這些文字，目前不得而知，但這也顯示古人已對月亮產生好奇。此外，嫦娥奔月的故事廣為流傳，甚至還衍生出中秋節，故事最早出現在西漢文獻《淮南子》中，後世對嫦娥與玉兔也有無限想像，甚至還以他們作為創作主題，出土過不少玉兔搗藥的造型文物。

大陸國家圖書館副研究員王湛分享，北京昌平定陵就出土過一對玉兔搗藥的耳墜，古人用羊脂白玉雕刻成玉兔造型，頭上鑲嵌一顆紅寶石，腳踩黃金祥雲的金屬，上面同樣綴了3顆紅寶石，做工相當精美，耳勾的部分則是大圓形，宛如一輪明月，可見月亮對於古人來說代表美好，因此才常見於古物中。