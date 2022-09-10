한강 반포대교에서 괴생명체 등장...

이왜진.... ㄷㄷㄷㄷ pic.twitter.com/XA5cmOFq6E — 팡인 (@pangpanghh) September 8, 2022

韓國民眾近日在漢江發現一條長達10公尺的神祕生物，以S型的方式在水中移動，畫面曝光後引爆網友熱議，有人說像是巨型鰻魚，但也有人驚呼是電影《駭人怪物》真實上演。

綜合韓媒報導，有民眾本月6日下午5時許，開車行經盤浦大橋時，意外發現一條長達10公尺，外形神似巨型鰻魚的不明生物，以S型的方式在水中移動，且動作靈活自如，「這是一個非常可怕和令人驚訝的景象，牠看起來就像一條巨大鰻魚」。無獨有偶，另外一名目擊者同樣指出，當天晚上9時許，在蠶室大橋附近的便利商店前也看到了該生物。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛討論起這隻「水怪」的真實身分，有人認為影片乍看之下就像是一條外星蛇，但也有人聯想到電影《駭人怪物》的情節，內容講述駐韓美軍將過期的有毒物質倒入漢江，導致漢江出現不明水怪威脅人民性命，將首爾全面癱瘓。

對此，韓國國立生物資源館一名研究人員表示，由於拍攝距離太遠，看不清生物身上的花紋，所以無法確定具體物種，「很可能是外來的爬行動物或蛇，加上韓國許多人將8、9公尺長的蛇當寵物養，所以牠也可能是一條蛇」。