許多宗教團體基於信仰，會放生遭到捕獲的動物，讓自己得到善報和好運，但常因不當放生而破壞生態，讓地方政府相當頭痛。不過大陸廣東卻有一群大媽近日在河邊「放生」礦泉水，讓不少路過民眾看了十分傻眼，好心上前勸告不要浪費，卻被反嗆「會影響他們的誠心和功德」，消息一出引發網友熱議。

綜合陸媒報導，當時有一群人拉來好幾車的礦泉水，隨後幾位大媽在河邊擰開瓶蓋，直接將水往河裡倒，目擊者上前查看發現這些礦泉水的保存期限都是最新、且非過期的，意味著他們將可以正常飲用的礦泉水倒進河中，從上午10時許一路倒到12時左右。

此舉看在愛惜水資源的民眾眼裡，無疑是在浪費水，不禁上前好言相勸，但大媽們毫不領情，反而堅信放生礦泉水可以健康長壽，還怒嗆路人不要多管閒事，會影響他們的誠心和功德。

畫面曝光後隨即引爆網友怒火，紛紛留言直呼「放生礦泉水就想健康長壽？你把神靈當乞丐啊，起碼放生茅台」、「倒河裡就是行善了？」、「這大熱天的，發給需要水的人不好嗎」、「真是有錢任性」；不過也有人無奈表示「放就放吧，不污染環境、不破壞生態就行」。

對此，廣東放生協會表示，「礦泉水裡不帶生物，倒礦泉水不屬於放生，也不屬於放生協會研究的範疇」，並提醒放生時應避開外來種，尤其是有害的入侵物種，否則恐要承擔刑事責任。