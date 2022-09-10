世界上有各種行業，常見的就是教師、醫師、公務員等，但隨著時代越來越多元，也出現千奇百怪的特殊職業，衍生出網紅、電競選手或社群小編等新興工作，但你知道嗎？世界上還有5種夢幻職業，工作內容就是泡湯、吃美食及玩遊戲等，《綜藝大熱門》及《醫師好辣》就曾邀請這群人上節目分享工作心得，令人稱羨。

1、溫泉大使

溫泉大使陳波波在節目上提到，她的工作內容如同網路旅遊節目主持人，一邊泡湯一邊介紹當地景點、環境、交通及飯店，因此必須口齒清晰、台風穩健，而且個性要活潑大方，月薪大約20萬元，雖然工作內容看似輕鬆，但過程中要不斷對鏡頭自言自語長達1小時，而且有些溫泉環境不佳，但她依舊要硬著頭皮泡。

2、到府寵物保母

現代人喜歡養寵物，甚至把毛小孩當成家人，但無奈生活太忙碌，有時沒時間帶寵物出門，衍生出新興職業「到府寵物保母」，主要幫助暫時無法照顧寵物的飼主，一名寵物保母許又予分享，她的時薪約500元，一開始選擇這份工作，是因自己養過高敏感體質的狗，投入很多時間和金錢上課，因此照顧寵物非常有一套。

3、零食試吃員

試吃員范瑄創辦零食採購公司，主要提供異國零食，公司以科技化經營方式建立資料庫，並依顧客的評價，演算出哪些零食會較受大眾歡迎。一名零食試吃員Melody提到，她的工作月薪3萬多元，有時須在一天內試吃25個零食品項，並由10至12個試吃員來評分決定，不過難免會有吃到麻痺的狀況，因此必須一直喝水。

4、電玩陪玩師

電玩陪玩師主要就是陪客人玩遊戲、聊天，18歲的陪玩師魚丸分享經驗，指費用由陪玩師自行開價，除了打遊戲聊天外，還可提供其他服務，例如情感諮詢、課業輔導等，她曾月收高達10萬元，一天工作長達10小時，半小時開價150元，若顧客要求視訊，她則開價到500元，雖然上班時間彈性，但工作日夜顛倒，而且長期盯著電腦講話，導致眼睛疲勞，還有喉嚨痛等問題，有時還會遇到變態客人。

5、飯店試睡員

飯店試睡員主要到世界各地的飯店試睡、試吃餐點，再撰寫評論報告，提供優質飯店名單給民眾參考，若遇品質不佳的飯店，他們也會回饋給對方，給予改進機會。擁有7、8年資歷的試睡員帆帆貓，住過上百間飯店，在節目上透露她的月薪約5、6萬，有時一個禮拜要試住2、3件飯店，工作內容看似享受，但也隱藏職業傷害，由於飯店餐點是顧客參考依據，他們必須品嚐很多食物，導致身材嚴重發福，期間還須拍上千張照片，長時間待在電腦前工作，容易引起脊椎側彎等問題。