日本一名網友近日在推特分享一張奇特照片，只見街道上出現一隻巨大螳螂，彷彿跟人一樣高，畫面像是異形入侵地球，PO文吸引40.8萬人按讚，但螳螂體型並非真的很高，牠其實是停在車子的擋風玻璃，拍攝角度導致牠看起來像站在馬路上。

日本網友@Yaramari_Doukyo在推特PO照，只見一隻超巨螳螂站在路中央，看似與人類一樣高，悠哉地在街道上閒晃，不過這其實是拍攝角度的問題，這隻螳螂約手掌大小，當時站在車子的擋風玻璃上，原PO發現後，好奇地拿出手機拍攝，沒想到拍出來的結果，螳螂看起來像站在路中間。

原PO受訪提到，當時她正在繳停車費，零錢不小心撒在馬路上，她只能下車去撿，豈料一抬起頭，就發現擋風玻璃上有一隻螳螂，讓她覺得很有趣，回到車上後，靠近玻璃拍了幾張照片，豈料螳螂的圖像剛好與馬路搭在一起，呈現牠站在街上閒晃的模樣。

照片也被分享至臉書粉專《紀由屋》，不少網友表示「乍看真的以為是巨大螳螂，想說世界末日了」、「如果說是澳洲就沒關係，這麼大的螳螂，不是每個國家都應付的來」、「地球異種」、「這一定是外星人」。