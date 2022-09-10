古代不少王公貴族為了自己的仕途，不惜利用嫁女兒維持和穩固自己的權勢，不過將自己的3個女兒嫁給同一個男人的事情並不多見，而曹操作為一代梟雄，之所以這樣做，並非是因為他有多豁達大度，而是另有玄機。

根據陸網報導，漢獻帝劉協不甘心被曹操當作傀儡，曾指使國丈董承召集天下諸侯反抗曹操，卻無能為力。而曹操雖然一邊大肆攬權，一邊卻又不篡位，反而將心思緊盯住了劉協的子嗣，不僅逼迫劉協廢掉伏皇后，還將曹憲、曹節、曹華3個女兒，都嫁給劉協做妃子，甚至將自己餘下幾名幼女也全部與劉協訂下「娃娃親」，等到可以婚配的時候，再將她們送進宮中。

曹操之所以這麼做，其實背後暗藏玄機，首先，將女兒嫁給劉協，就可以保證劉協的子嗣必然是曹操女兒所生，一旦外孫稱帝，等到時機成熟後再過渡到曹氏子孫手中，屆時朝野內外的阻力就不足為懼。

其次是廣納天下寒門子弟，已經讓曹操成為門閥大族的眼中釘，加上外有孫權、劉備虎視眈眈，此時的曹操若再行廢立之事，一定會讓曹氏一族陷入更大的危機之中。

曹操之所以不願意利用暴力手段竄漢，而是將3個女兒都嫁給劉協，說到底就是希望透過女兒的子嗣將皇位平穩過渡到曹氏子孫身上，一旦成功，那麼曹氏子孫將成為天下共主；即便失敗，也能給曹氏家族留下血脈。