古代四大美女分別是西施、王昭君、貂蟬、楊玉環，其中王昭君廣為流傳就是出塞的故事，不僅被寫入歷史課本，也常被拍成電視劇，也提到王昭君入宮後，由於沒有賄賂宮廷畫師，因此被其中一名畫師毛延壽畫醜，但其實他可能是被冤枉的。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在節目中提到，王昭君是西漢漢元帝時期的宮女，她出塞是否出自自願，其實不得而知，根據《漢書．匈奴傳》記載，「竟寧元年，單于復入朝，禮賜如初，加衣服錦帛絮，皆倍於黃龍時。單于自言願婿漢氏以自親。元帝以後宮良家子王牆字昭君賜單于。單于驩喜」，漢朝當時打算與匈奴和親，選了5位宮女出塞，其中一名就是王昭君，內容非常簡單，並沒有寫下任何細節。

不過之後出現的《後漢書》，記載「昭君出塞」的故事更豐富，「昭君入宮數歲，不得見御，積悲怨，乃請掖庭令求行」，指漢元帝在挑人選時，王昭君就挺身而出，由於王昭君覺得自己外貌佳，但入宮後卻未獲得皇帝關注，讓她感到很鬱悶，認為自己在宮中也沒有發展空間，因此自告奮勇，為漢匈之間做出貢獻，皇帝一看到她後，才驚覺自己錯過了一名美人，也顯示出王昭君剛烈的個性。

在民間傳說中，指王昭君因未賄絡畫師毛延壽，導致她的畫像被畫醜，所以才未被皇帝看見，蒙曼教授提到，此段故事出自於晉朝的《西京雜記》，記載漢元帝好色，他沒時間親自挑選宮女，就委託畫師幫忙繪畫像，以便漢元帝從中挑選相貌出眾者，宮女為了能早日得寵，因此爭相賄賂畫師，希望對方將自己畫得更美，唯獨昭君不願賄賂而被醜化。

直到王昭君自願出塞後，皇帝一看到她後悔不已，氣得下令調查此事，才挖出其中的弊端，便將所有的宮廷畫師全殺了，《西京雜記》就記載，以畫師為首的就是毛延壽，但並未提到他就是將王昭君醜化的畫師，但內容只提到他的名字，因此日後人們將他們的名字聯想在一起，以訛傳訛，毛延壽就背上畫醜王昭君的罪名。