美國佛羅里達州因為沼澤地多，經常有鱷魚出沒。近日當地一名女子在高速公路開車時，發現前方一名駕駛，竟將一隻長約11英尺（約3.4公尺）的鱷魚綁在後保險桿上。照片曝光後，立刻引發網友熱議，不少人都忍不住驚呼，這是他們有史以來看過「最佛羅里達的事情」。

根據《每日星報》報導，女子克蕾斯（Karen Kress）本月3日行駛在95號州際公路時，發現前方深色汽車的後保險桿上竟綁著一條長約11英尺的鱷魚，比汽車的寬度還要長2倍；從照片中可以看到，這隻鱷魚的尾巴被反折起來，好讓牠的身體不會超過汽車的寬度，造成其他用路人的危險，此外牠的嘴巴也被綁上套繩，且身體距離柏油路面僅有1英尺（約30.5公分）左右。

克蕾斯對眼前的景象十分震驚，於是拍下照片分享到網路上，「我看到這一幕的第一個反應是不可置信。30年前，我因為喜歡大自然搬到佛羅里達州，也已經看鱷魚看到習慣了，但我從沒想過會在洲際公路上看到一隻鱷魚。」

目前並不清楚載著鱷魚的車主是什麼身分，但相關人員推測這應該和佛羅里達州狩獵鱷魚的季節有關，時間從8月中旬開始，一直到11月1日為止，由於鱷魚的體型太大無法塞進車內，或是因為牠身上帶有濃烈的沼澤氣味，車主才會把牠綁在後保險桿上，且根據當地法律規定，這個行為是完全合法的。