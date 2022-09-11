戶外活動時小心野熊出沒！俄羅斯兩名男子在草地上呼呼大睡之際，突然被棕熊亂入吵醒，當下嚇得瞬間從原地跳起，而年幼的棕熊也被兩人過激的舉動給嚇壞了，不過這一幕看在網友眼裡，紛紛為男子「找死」的錯誤行徑捏一把冷汗。

根據影片顯示，兩名男子愜意的躺在一處郊區的草地上午睡，沒想到有一隻小棕熊悄悄靠近，還好奇的湊上前嗅聞其中一名男子的腳，接著又大膽的碰觸他的小腿，此時用帽子蓋住雙眼熟睡的男子被吵醒，當他睡眼惺忪的睜開雙眼後，立即被眼前景象嚇得驚慌大叫，並瞬間從原地跳起。

而小棕熊也被男子的激動反應嚇得倒退好幾步，緊接著男子一邊後退一邊喚醒還在熟睡的同伴，對方這才後知後覺的醒過來，而受驚的小熊早已退到遠處，並默默離開現場。

影片曝光後不少網友為男子的行徑捏一把冷汗，除了慶幸棕熊還小，沒有太大威脅性之外，母熊剛好沒在附近，否則兩人恐陷入更大的危機；也有人直言男子驚慌大叫和迅速落跑的行為是錯誤示範，如果遇到成年野熊，此舉只會更激怒對方。

事實上，美國國家野生生物聯盟（National Wildlife Federation，NWF）加州地區執行董事普拉特（Beth Pratt）就曾提到，如果遇到黑熊，不要跑也不要裝死，要盡可能地站穩腳步，讓自己看起來很嚇人。可以試著朝黑熊的方向丟東西，但是不要真的丟到牠身上，也可以朝著牠大叫，如果黑熊發動攻擊，則可以瞄準臉部反擊。

但如果遇到棕熊準備發動攻擊時，普拉特建議要裝死，「要盡量採取不具威脅性的舉動，如果棕熊開始攻擊，那就裝死」，她建議可以維持嬰兒蜷曲的姿勢。普拉特說，當所有手段都試過後，反擊棕熊才是最後手段。不過有一個例外情況，也就是在帳篷裡露營時被棕熊攻擊，這時候棕熊可能已經把你當成食物，這時候就要反擊。